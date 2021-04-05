Трехметровый питон вылез из посылки и вызвал панику у работников почты

Питон напугал работников почты. Фото: Australscope

Работников почтового отделения Бангкока напугал питон длиной 3 м, который вылез из посылки.

Почтальоны сортировали письма для доставки, неожиданно с одной из коробок выползла гигантская змея, пишет Yahoo News.

Один из работников почты вызвал команду спасения животных. Специалисты поймали змею и поместили в мешок. После этого выпустили в дикую природу.

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На коробке, из которой вылез питон, было отмечено, что внутри находится аниме-фигурка.

"Будьте осторожны, она дорогая", - отметил на посылке отправитель.

Администрация почты провела расследование, но результаты остались в тайне.

Сотрудник лесной службы в Индии Сусанта Нанда опубликовал в интернете видео охоты питона на оленя.