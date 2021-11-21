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воскресенье, 21 ноября 2021 23:25

С итальянского острова эвакуируют жителей из-за вулкана

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С итальянского острова эвакуируют жителей из-за вулкана
Туристам будет запрещено посещать остров в течение ближайшего месяца. Фото: Pixabay

Глава администрации итальянского острова Вулькано, что к северу от Сицилии, поручил эвакуировать около 150 человек в связи с усилением вулканической активности. Об этом сообщает The Guardian.

В Итальянском национальном институте геофизики и вулканологии констатировали увеличение количества тяжелых газов, снижают уровень кислорода в воздухе и затрудняет дыхание, что может иметь смертельные последствия.

" Полученные данные свидетельствуют об увеличении количества газов, что вызывает серьезное беспокойство, поскольку они могут представлять угрозу для здоровья населения", — заявил глава островной администрации Марко Джорджианни.

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Местные власти образовали "красную зону", где фиксируется самая высокая концентрация газов, и ограничили передвижение жителей с 23:00 до 6:00.

Туристам будет запрещено посещать остров в течение ближайшего месяца.

19 сентября на острове Ла-Пальма, который относится к группе Канарских островов, впервые за 50 лет началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Долгое время вулкан считался спящим.

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