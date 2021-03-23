Рядом с Польшей и Литвой: белорусы сняли колонну тяжелой военной техники

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В Беларуси очевидцы зафиксировали проезд колонны тяжелой военной техники через Гродно вечером 22 марта.

Об этом сообщили ряд местных Telegram-каналов.

"Читатели прислали нам видео, как в Гродно проехала колонна этой тяжелой техники", - пишет "Белсат".

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Гродно - административный центр Гродненской области. Город расположен в западной части Беларуси, на берегах Немана, в 274 км к западу от Минска. Рядом - границы Польши и Литвы - в 15 и 30 км соответственно.

Беларусь и Россия создадут три совместных центра учебно-боевой подготовки воздушных сил и войск противовоздушной обороны. По одному в Нижегородской и Калининградской области РФ и в Гродненской области Белоруссии. Последняя граничит с Польшей и Литвой.