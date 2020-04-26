Руки хирурга дрожали: рассказали, почему Ким Чен Ын впал в кому

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын после неудачной операции на сердце находится в вегетативном состоянии.

Как отмечается, во время одной из поездок по стране Ким Чен Ын внезапно схватился за сердце и упал. Его срочно госпитализировали, и почти сразу же по просьбе Пхеньяна из Пекина вылетела группа из 50 китайских медиков с оборудованием. Об этом сообщает японская газета Shukan Gendai.

При этом северокорейские врачи понимали, что медлить нельзя, и решили самостоятельно провести процедуру стентирования сосудов сердца. Операцию доверили провести хирургу-кардиологу, который много лет проучился в Китае, но у него возникли проблемы.

Врач сильно нервничал, у него буквально дрожали руки. Кроме того, он никогда не оперировал пациента с такой степенью ожирения, как у Ким Чен Ына. В итоге, стент поставили только через восемь минут, хотя обычно это делается за минуту.

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Из-за неудачной операции Ким Чен Ын впал в кому и "превратился на овощ". Китайские медики, прибывшие из Пекина, уже ничем не смогли помочь северокорейском диктатору.

На пленарном заседании центрального комитета трудовой партии Северной Кореи в конце 2019 было принято решение, что в случае внезапной смерти Ким Чен Ына или если он не сможет управлять страной по другим причинам, всю власть передадут его сестре Ким Йо Чжон.