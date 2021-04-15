Рубль стремительно обвалился на фоне информации о санкциях США против РФ

Рубль обвалился на фоне информации о санкциях США против РФ. Фото: mk

Российский рубль стремительно обвалился на фоне публикаций западных СМИ о том, что США готовятся ввести санкции против РФ.

Ограничения коснутся российского госдолга, пишет Интерфакс.

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15 апреля на Московской бирже доллар подорожал на 1,5 руб. и достиг почти 77,5 руб. За евро дают 92,61 руб., что на 1,5 руб. больше, чем вечером 14 апреля.

"Санкции должны быть более глубокими, чем предыдущие попытки наказать Россию за вмешательство в выборы. Они должны быть нацелены на суверенный долг страны", - пишет The New York Times, ссылаясь на свои источники.

Советник президента США Джейк Салливан еще в феврале предупредил, что это будут "не просто санкции", а "сочетание видимых и невидимых инструментов".

США собираются объявить о новых санкциях против России из-за попытки вмешаться в выборы президента с помощью SolarWinds.