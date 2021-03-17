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среда, 17 марта 2021 16:45

Рубль начал стремительно падать после высказываний Байдена о Путине

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Рубль начал стремительно падать после высказываний Байдена о Путине
Российский рубль начал стремительно падать. Фото: m24

Президент США Джо Байден в одном из интервью назвал главу РФ Владимира Путина убийцей. После его слов доллар и евро стремительно выросли на Московской бирже.

Подробностями поделилось издание BBC.

Валюты выросли на 55 коп. относительно российского рубля. Официально Кремль пока не комментировал высказывания Байдена.

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По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, комментарий президента США в отношении Путина - "оскорбление русских".

"Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия. Путин - наш президент, нападки на него - это нападки на нашу страну", - прокомментировал Володин.

Президент США Джо Байден назвал главу РФ Владимира Путина убийцей. Байден считает, что Путин лично руководил операцией по его дискредитации как кандидата в президенты Соединенных Штатов.

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Дата
17
марта

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