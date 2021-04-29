Россию ждут последствия за агрессию - Байден

Президент США Джо Байден намерен на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудить ситуацию вокруг Украины. Фото: Official White House Photo

Соединенные Штаты будут жестко реагировать на недружественные действия России - агрессию или вмешательство в выборы.

Но не стремятся к эскалации напряженности между странами. Об этом заявил президент США Джо Байден в своем первом обращении к Сенату и Палате представителей Конгресса США.

"Я очень ясно дал понять Путину, что мы не стремимся к эскалации. Однако их действия будут иметь последствия, если окажется, что они действительно применялись", - заявил Байден.

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Он напомнил, что США уже жестко ответили на совершенные Россией кибератаки и вмешательства в выборы и будут реагировать подобным образом и в дальнейшем.

"Я отреагировал прямолинейным и пропорциональным образом на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наши правительство и бизнес. И я им сказал, что мы ответим, и мы так и сделали", - подчеркнул Байден.

Президент США Джо Байден намерен на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудить ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Во время предыдущих телефонных разговоров с Путиным Байден выразил свою обеспокоенность по поводу военного накопления России вблизи украинских границ.