Россию оставили без документации на почти все пассажирские самолеты

Большинство авиалайнеров в авиапарке России - это Airbus и Boeing. Фото: pixabay.com

Крупнейшие мировые производители самолетов Airbus и Boeing отключили российские авиакомпании от доступа к технической документации из-за санкций США и Евросоюза за войну РФ в Украине.

Отныне российские авиакомпании не смогут получить сервисное обслуживание авиалайнеров, пояснил инженер по техобслуживанию Павел Кошелев, сообщает Avianews.com.

"Большинство авиалайнеров в авиапарке России - это Airbus и Boeing. Без актуальной информации нельзя даже поменять лампочку. То есть, самолет летает до ближайшего дефекта или первой проверки, после чего будет не в сервисе. Любой самолет после этого будет считаться нелегальным", - заявил специалист.

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Предоставлять техническое обслуживание авиалайнеров не смогут даже сторонние сервисы, расположенные за рубежом. При вводе регистрационных данных самолетов из России системы Airbus и Boeing просто не будут видеть их в своей базе и выдавать необходимую информацию для обслуживания.

"У некоторых в России еще остался доступ к офлайн-документации, но следующая ревизия документов у Airbus намечена на 1 мая. С того дня нынешняя документация станет недействительной. Использование нелегальной документации является преступлением. Понимая такую ситуацию, инспектор в любом аэропорту может остановить самолет за то, что его использование не является безопасным", - добавил Кошелев.

В Соединенных Штатах предложили ввести широкие ограничения против всех государственных предприятий России. 24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.