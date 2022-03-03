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четверг, 03 марта 2022 06:15

Сенат США планирует ввести санкции против всех госпредприятий РФ

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Сенат США планирует ввести санкции против всех госпредприятий РФ
США хотят ввести санкции против всей России. Фото: 24 канал

В Соединенных Штатах предложили ввести широкие ограничения против всех государственных предприятий России.

Речь идет о "Газпроме" и "Роснефти", сообщается в законопроекте HEROIAM SLAVA, который представили американские сенаторы Чак Грассли и Марко Рубио, информирует пресс-служба.

"Он назван в честь культового украинского призыва и символа национального сопротивления, лишит компании, которые контролируются или принадлежат Москве, такие, как "Роснефть", "Газпром", "Росатом", "Аэрофлот" и RT, доступа к критически важному американскому капиталу", – говорится в тексте документа.

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Ни одно российское государственное предприятие не должно иметь доступа к американскому капиталу, пока продолжается агрессия против Украины.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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