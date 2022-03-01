"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник

Полковник Сергей Грабский считает, что украинцы должны в массовом порядке объединиться и проходить военную подготовку, чтобы бить готовыми к встрече с врагом / МОСТ ОНЛАЙН

После того, как блицкриг Владимира Путина провалился, россияне перешли к второй фазе войны – "чеченизации". Тоесть артиллерийскому и ракетному обстрелу городов с множеством жертв среди гражданского населения. Украинцы должны начинать партизанскую войну на оккупированных территориях, чтобы у оккупантов горела земля под ногами. А юношам и девушкам следует проходить военную подготовку перед тем, как идти в территориальную оборону, чтобы не стать "пушечным мясом". Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал военный эксперт, полковник Сергей Грабский.

Насколько у россиян еще хватит сил, и как изменились их цели на шестой день войны, после неудачи блицкрига?

Да, россияне надеялись на блицкриг, что победным маршем пройдут по всей Украине, и их будут радостно встречать с цветами. Путин на понедельник уже готовил победную речь. Возможно, даже на Софийской площади Киева. Этого не случилось. Они потерпели безумное поражение. Их методы и тактика ведения войны потерпели крах. Но это ни в коем случае их не остановит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты опять обстреляли Харьков, есть погибшие

Переходим в фазу "чеченизации", когда российские войска не смотрят на мирное население, а истребляют все, до чего могут дотянуться

Мы увидели новую фазу российской агрессии, когда они зверски начали бомбить города. Переходим в фазу "чеченизации", когда российские войска не принимают во внимание мирное население, а истребляют все, до чего может дотянуться их артиллерия и системы залпового огня. К этому невозможно приготовиться, но нам следует быть готовыми, что так будет и дальше.

Как мы можем противодействовать этому варварству?

Варварству можем противодействовать только уничтожая наступательные вооружения россиян на территории Украины, Беларуси и России, откуда они стреляют по нашим домам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия планирует разбомбить Софию Киевскую – УГКЦ

Как меняется баланс сил с военной помощью стран Запада, и есть ли риск блокировки крупных городов или западной границы, откуда к нам идет военная помощь?

Такой риск существует. Он всегда был. Поэтому большое внимание сейчас уделяется западному направлению, на границе с Беларусью. Речь идет о Волыни, Ровно, Житомире. Полоса от Ковеля до Сарн и на юг. Понимаем, что там возможна военная операция, чтобы отрезать нам пути поставок на Западе. В армии это осознают, поэтому внимательно следят за ситуацию в западной Беларуси. Пока благодаря отчаянной и храброй борьбе наших солдат белорусы не решились начать наступление своей армией из Беларуси на Украину. Они понимают, что будут безумные потери так же, как у россиян. Беларусь на сегодняшний день не готова еще принять такие потери. Также у нее нет достаточного количества войск, чтобы совершить такое наступление.

Будь блицкриг успешным, белорусские флаги появлялись бы сейчас в Луцке или на подступах к Львову

Если бы блицкриг был успешен, то не сомневаюсь, что белорусские флаги появлялись бы сейчас в Ковеле, Луцке, Сокале или на подступах к Львову. На сегодняшний день они не рискуют этого делать. Но это не значит, что завтра, выполняя безумные приказы Путина, не попытаются пойти в наступление. Даже понимая возможные безумные потери. Апелляция к сознанию белорусов сейчас не имеет никакого смысла. Они не готовы выступить единым фронтом против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, оккупационных российских властей и против Путина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Наш общий враг - это диктаторы Путин и Лукашенко" - белорусы будут сражаться за Украину

Белорусы должны понимать – их страна под оккупацией, ее используют как плацдарм и могут использовать как пушечное мясо

Россияне так же оккупировали Беларусь, как Крым или так называемые Л/ДНР. Белорусы должны понимать, что их страна находится под оккупацией, ее используют как плацдарм и могут использовать как пушечное мясо.

Как долго может длиться вторая фаза войны?

Очень сложно предсказать. Никто в России не предполагал, что сопротивление украинской нации будет столь безумным. Они не подтянули резервы. Собственно, сейчас это делают. Возможно, произойдет переход к определенной фазе позиционной войны. Все, что может их остановить, несоизмеримые потери их военных и массовое уничтожение техники. Потому что военная техника – ресурс, обладающий способностью заканчиваться. Нет в России сейчас заводов, непрерывно производящих танки, самолеты и прочее вооружение. В то же время у нас практически безлимитный резерв, если так можно сказать - поддержка Запада. Главное держаться, потому что у нас в перспективе неисчерпаемые запасы военной техники и вооружения. В России таких поставок, такого тыла нет. Сейчас наша задача – нанести максимальные поражения всеми видами и средствами, которые остановят россиян и нанесут им наибольшие потери. Это единственный путь, который можем сделать, чтобы остановить наступление, чтобы в дальнейшем минимизировать наши потери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские нацисты ударили по Киевской телебашне

Россияне сами не остановятся. Их общество зомбировано

Россияне сами не остановятся. Их общество зомбировано. Продолжают наращивать силы у наших границ и отправлять на сознательное уничтожение своих детей.

Почему россиянки не бьют тревогу из-за массовой гибели сыновей и мужей?

Во-первых, живут в совершенно иной, параллельной и искаженной информационной реальности. Ничего не знают и не хотят знать о реальном положении дел, о потерях. Не знают о русской агрессивной войне против Украины. Во-вторых, Россия очень велика и смерть сотни людей из одной из воинских частей, как это было в 2014 году с так называемой Псковской дивизией, не приводит ни к каким реакциям россиян. В России есть отдельные люди, понимающие, что происходит, но они не влияют на ситуацию. Остальные на сегодняшний день не готовы воспринять трагедию русского народа, втянутого в войну. Многие с увлечением посылают своих детей на войну. Не надо тешить себя иллюзиями, что там в ближайшей перспективе ситуация изменится. Этого не произойдет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кулеба: Россиянин - значит варвар

Одна из худших ситуаций на юге, в Херсонской области, где россияне оккупировали достаточно большие территории. Достаточно ли были укреплены украинские позиции на Перекопе, подобно тому, как на Донбассе?

Позиции на Перекопе были хорошо укреплены. Но следует понимать, что был фактор количества. На этой территории украинских войск было относительно мало. Осуществлять обеспечение и маневры сил и подразделений, оперирующих на херсонском направлении, было довольно сложно, потому что они объективно отделены по Днепру. Из-за такой реки осуществлять снабжение сил и средств сложно. На этой территории наступало большое количество российских войск, значительно физически превышающее численность украинских воинов на этом участке. Концентрировать там наши силы и средства было неправильно. Это могло бы привести к катастрофе на киевском направлении. На это россияне и рассчитывали. Наступление на Херсон тоже ограничено для россиян линиями снабжения. Они подошли к Херсону, а также к северу к Энергодару и Запорожью. Но так само растягивают свои линии коммуникаций. Можем действовать по этим коммуникациям, уничтожая их колонны обеспечения, и наносить непоправимые потери, которые помешают их дальнейшему продвижению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Кроме кнута ничего не понимают" - Россию готовят на скамью Гаагского трибунала

Есть ли перспектива перехода украинцев к партизанской войне на территории, которую оккупировали россияне?

Всем имеющимся средствами мы должны сделать так, чтобы земля горела под ногами оккупантов

Это не перспектива, а насущная потребность – всеми имеющимися средствами мы должны сделать так, чтобы земля горела под ногами оккупантов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нам сказали, что Зеленский подписал указ о капитуляции" – российский оккупант сдался ВСУ

Какие сейчас самые важные задачи для украинской армии и общества, и сколько нам нужно продержаться?

Держаться нужно очень долго. Следует понимать, что война надолго. Задача, которую сейчас очень хорошо выполняем – максимально сплотиться и помогать армии.

Все желающие пойти в территориальную оборону должны получить соответствующие военные навыки, чтобы не стать пушечным мясом

Получать боевой опыт нужно всем, кто его не имеет. Все, кто хочет в территориальную оборону, не должны этого делать без специальных военных знаний. Ребята, успокойтесь и сначала примите решение, где можете пройти военную обучение, чтобы не стать похожими на "пушечное мясо". У нас есть силы, чтобы дальше воевать. Есть силы, чтобы выполнять боевые задания. Но армия нуждается в поддержке. Каждый боевой человек должен быть сознательным и подготовленным. Все, кто берет оружие в руки, должны готовиться заранее, чтобы получить соответствующие навыки в местах постоянной дислокации или там, где живут. В-третьих, все соседи по всем городам и селам должны сплачиваться и организовывать отряды самообороны, проводить патрулирование местности, делать невозможным передвижение или какие-либо действия диверсионных групп на нашей территории. Все незнакомые люди, независимо от того мужчины или женщины, у них следует проверять документы. Если возникает малейшее подозрение, немедленно уведомлять об этом соответствующие органы – полицию, СБУ. Мы все должны быть максимально взвешены, сосредоточены и внимательны.