Россию и Китай обвинили в использовании вакцин для пропаганды

Китай и Россию обвинили во лжи относительно ковид вакцины.

Россию и Китай обвинили в использовании вакцины от Covid-19 в пропагандистских целях. Такие обвинения прозвучали со стороны президента Европейского совета Шарля Мишеля.

"Мы не должны позволять, чтобы Китай и Россия ввели нас в заблуждение, оба режима с менее желательными ценностями, чем наши, когда они организуют очень ограничены, но широко разрекламированные операции по поставке вакцин другим странам", - заявил Мишель в своем информационном бюллетене, в котором он информирует граждан ЕС о деятельности Евросовета.

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По его словам, по имеющимся данным эти две страны ввели вдвое меньше доз на 100 жителей, чем Европейский Союз.

"И Европа не будет использовать вакцины в пропагандистских целях. Мы продвигаем наши ценности", - подчеркнул глава Евросовета.

Напомним, на прошлой неделе Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), базирующееся в Амстердаме, начало экспертизу вакцины "Спутник V", что является ключевым шагом к ее утверждению в ЕС. Венгрия уже одобрила "Спутник V" и начала использовать вакцину, тогда как Чешская Республика и Словакия также заказали дозы и заявляют, что не будут ждать утверждения EMA. Итальянско-российская торговая палата заявила, что как только российскую вакцину утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам, ее начнут распространять по всей Италии.