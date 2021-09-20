Россиянку лишили свободы за твит о Лукашенко

Процесс над россиянкой начался 16 сентября. Фото: pixabay.com

Московский суд Бреста назначил гражданке России Ирине Викхольм 1,6 года лишения свободы за твит о президенте Беларуси Александре Лукашенко.

Процесс над россиянкой начался 16 сентября. Через четыре дня судья Евгений Бреган постановил признать женщину виновной, сообщает правозащитный центр "Вясна".

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Приговор еще не вступил в законную силу, он может быть обжалован. Викхольм заявила, что уголовное дело в отношении нее имеет политический мотив.

Ирину Викхольм задержали в Беларуси 28 мая 2021 года. Поводом для уголовного дела стал твит ее от 23 мая 2021-го с ссылкой на ее же статью в "Живом Журнале". Публикация является перепечаткой статьи русской службы BBC об инциденте с самолетом Ryanair и Романом Протасевичем. Женщина добавила только свой заголовок: "Очередное преступление Лукашенко: акт государственного авиапиратства". Фраза "акт государственного авиапиратства" взята из того же материала BBC.