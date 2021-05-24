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понедельник, 24 мая 2021 12:25

Россиянка сбила мужчину и провезла его на капоте 8 км: видео

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Россиянка сбила мужчину и провезла его на капоте 8 км: видео
Женщина провезла на капоте мужчину в соседнее село. Фото: auto43

Россиянка провезла на капоте мужчину от Красного Села до Яльгелево Ленинградской области. Женщина проехалась так 8 км.

Видео с камер наблюдения опубликовал новостной портал "Санкт-Петербург".

На видео зафиксировано, что женщина выехала с парковки и перегородила мужчине дорогу. Она резко дала по газу, а бедный не успел отскочить и запрыгнул ей на капот. При этом автомобиль продолжил движение.

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Женщина провезла незваного пассажира до села Яльгелево.

Чем закончилось приключение, пока неизвестно.

В России по трассе перевозили танк, у которого развернуло башню. В результате дуло задело грузовик, который проезжал рядом.

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