Россиянка сбила мужчину и провезла его на капоте 8 км: видео

Россиянка провезла на капоте мужчину от Красного Села до Яльгелево Ленинградской области. Женщина проехалась так 8 км.
Видео с камер наблюдения опубликовал новостной портал "Санкт-Петербург".
На видео зафиксировано, что женщина выехала с парковки и перегородила мужчине дорогу. Она резко дала по газу, а бедный не успел отскочить и запрыгнул ей на капот. При этом автомобиль продолжил движение.
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Женщина провезла незваного пассажира до села Яльгелево.
Чем закончилось приключение, пока неизвестно.
В России по трассе перевозили танк, у которого развернуло башню. В результате дуло задело грузовик, который проезжал рядом.
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