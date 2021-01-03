Россияне умышленно не пустили на свою территорию украинца

Россияне не пустили в свой аэропорт украинского моряка фото: 112.ua

Россияне не пустили в свой аэропорт украинского моряка, освобожденного из плена в Ливии.

Трое освобожденных в Ливии россиян и украинец прибыли в Россию. Их самолет вечером приземлился в московском аэропорту "Шереметьево". Украинцу Давтяну не дали пересечь границу, поскольку у него нет документов и является гражданином иностранного государства, объясняет глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, передает zn.ua.

Возвратом украинского моряка в Украину дальнейшем будет заниматься наше посольство. О конкретных действиях пока информации нет.

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В плену российских боевиков на Донбассе находится 251 украинец. Большинство из них пережили пытки. Некоторые - клиническую смерть.