"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал

Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что русские проиграли войну после провала блицкрига, после третьего дня / Gazeta Wyborcza

"Мифы, созданные вокруг российской армии, рухнули", - заявил генерал Вальдемар Скшипчак, командующий сухопутных войск Польши в 2006-2009 годах, в интервью радио RMF24, комментируя украинскую информацию о российских потерях. По его словам, русские сейчас могут вести только оборонительные мероприятия. "Оказывается, когда дело доходит до реальных боевых действий, не все их части имеют современное оборудование. Они часто используют технику из предыдущей эпохи, то есть из 1970-х", - говорит он. "Если будет продолжение боевых действий, если не будет наплыва новых сил из России, украинцы, потихоньку, шаг за шагом, город за городом, село за селом, будут отвоевывать у русских свою территорию", считает он.

С начала войны ВСУ "нейтрализовали" около 46 тыс. русских военных. Такую цифру назвал украинский Центр оборонных стратегий. В нее входят убитые, раненые и взятые в плен российские солдаты. Предполагается, что это будет до трети войск, собранных перед вторжением. Генерал, можем ли мы сказать, кто выигрывает, а кто проигрывает в этой войне?

Русские проиграли войну после третьего дня операции

На мой взгляд, с военной точки зрения, с оперативной, именно русские проиграли эту войну после третьего дня операции. Стало ясно, что они не справятся с Украиной, и их наступление было остановлено сразу же, через два дня. Украинские войска имели мощную оборону, остановившую атаку этого подавляющего русского преимущества. Оказалась, русская армия, в принципе, не имеет возможности разгромить украинскую. Она терпит очень большие потери. Оперативные цели, уже не говорю о стратегических, не были достигнуты. У россиян все больше и больше проблем.



На 12-й день операции эта армия лишена возможности вести наступательные действия, потому что застряла в боях вокруг нескольких городов. Они осадили шесть городов. Кроме того, втянуты в борьбу с партизанами, рождающимися в тылу. Конечно, они должны быть готовы к тому, что украинская армия постоянно наносит ответный удар своими бронетанковыми и механизированными группами, а в районе Киева, южнее Николаева и вокруг Харькова у русских тоже серьезные неприятности.

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Можно ли верить этим данным? Я говорил, что ВСУ нейтрализовали около 46 тыс. российских военных?

Они заслуживают доверия, поскольку предполагается, что на каждого убитого приходится трое раненых, то есть убитых, павших русских военных около 12 тыс. Эта величина действительно близка к истине.

Когда смотрим, чем русские воюют, на технику. Часто на видео украинцы показывают, как она выглядит. Видно, что явно старая. Вас это не удивляет, ведь раньше нам говорили, что русская армия - это сила, а тут немного не так. Как думаете?

Я знаю русскую армию так же, как и вы - по парадам в Москве, потому что больше никакой информации мы не получали. Возможно, больше информации у нас было из видео о военных маневрах "Запад", куда русские отправили свою лучшую технику, лучшие элитные воинские части. Но это оказалось всего лишь мифом, легендой, тщательно сконструированной российской пропагандой, чтобы напугать нас, Европу и США. Получается, когда дело доходит до боевых действий, не все подразделения имеют это современное оборудование. Они часто используют технику из предыдущей эпохи, из 1970-х. Похоже, нет координации командования, нет сотрудничества, нет синхронизации действий, нет нормальной логистики. Уровень российской армии ужасает.

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Мифы вокруг русской армии, лежат в руинах на украинской земле

Я не про элитные части ВДВ или "Росгвардию", а про эти бронетанковые, механизированные части, где воюют срочники, где командиры плохо подготовлены. Меня, как опытного командира, поражает эта неумелость, низкая боеспособность подразделений. Мифы вокруг русской армии, лежат в руинах на украинской земле.

Чего нам ожидать на этой неделе? Потому что министр обороны Украины Алексей Резников указывает, что Россия готовится к очередной волне атак, но он также указывает, что Украина к этому готова.

Если русские не приведут свежие силы из России в ближайшие три-пять дней, а, насколько мне известно, у них таких сил нет, потому что до сих пор не было мобилизации, то русские не смогут провести наступательные операции. Их потери находятся на уровне 30%-40% от боевого потенциала. Это значит, что если в батальоне было 4 роты, то теперь 2 роты могут воевать. Так что ударная сила очень сильно уменьшилась. Они не в состоянии наносить дальнейшие удары. Разве что в одном-двух выбранных направлениях. Это максимум. Не более. Поэтому русским придется переходить к обороне, пока у них не будет новых сил. Поэтому через двое-трое суток оперативная инициатива перейдет в руки украинцев. У них есть потенциал. Есть шанс перехватить оперативную инициативу, а если ее перехватят, то не должны отдавать до конца войны. Имеют для этого шансы и условия.

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Как долго может продолжаться эта война? Сколько у русских сил, чтобы упорствовать, чтобы добавить еще техники, еще одну армию. Как долго это максимум может быть?

Если бы было продолжение боев, если бы не было наплыва новых сил из России, то украинцы постепенно отбирали бы свои территории у русских

Сейчас трудно судить. Возможно, в войну вступят политики, которые ее решат. С другой стороны, если бы было продолжение боевых действий, если бы не было наплыва новых сил из России, то украинцы, постепенно, шаг за шагом, город за городом, село за селом, отбирали бы свои территории у русских а русские части были бы постепенно ликвидированы. Их армию взяли бы в плен или уничтожили. Конечно, такая операция по отвоеванию Украины у русских может занять до нескольких недель. Но, похоже, русские приперты к стенке и им теперь придется договариваться, потому что воевать им действительно больше нечем.

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Потому что они тоже не могут бесконечно вводить войска...

Конечно. У них заканчиваются припасы, скоро закончатся ракеты. Запад отрезал их от технологий, позволяющих строить ракеты. Около 40% деталей и комплектующих поставляются с Запада, поэтому у россиян нет производственных мощностей по этим ракетам. Это касается практически всех средств ведения боя. Вы знаете, за что сейчас будет бой? Дело в чести, и дело в лице Владимира Путина. Зная политиков Запада, они пожертвуют Украиной, сделают все возможное, чтобы Путин захотел сесть с ними за стол переговоров. Я считаю, что время Путина прошло. Он больше не должен быть игроком и сидеть за столом. Президент Владимир Зеленский должен быть главным, кто ставит условия. Я надеюсь, Запад, в котором заложен ген предательства, на этот раз не предаст Зеленского и позволит России решить проблемы внутри страны. Запад хочет спасти честь? Россия хочет сохранить лицо Путина? Я предпочел бы честь.

Перевод Gazeta.ua