Россияне опозорились, присвоив американский истребитель. Фото: Википедия

Российские журналисты опубликовали ко Дню Военно-Морского флота материал с истребителем американского производства AV-8B Harrier II.

Грубую ошибку заметил генерал-майор СБУ и военный обозреватель Виктор Ягун и указал на нее у себя в Facebook.

"На Московии "Парламентская газета" в качестве иллюстрации ко Дню ВМФ своей страны использовала фотографию авианесущей ударной группировки флота США. Истребитель на фотографии - американо-британский AV-8B Harrier II", - отметил Ягуней.

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День Военно-Морского флота отмечают в России в последнее воскресенье июля. Торжественную дату для страны установил президент Владимир Путин в 2006 году.

Оккупант, экс-командующий Черноморским флотом России, вице-адмирал Александр Моисеев оконфузился на открытии военного парада. Принимая парад в аннексированном Севастополе, он неправильно назвал дату. Четыре раза поздравил всех с 274 годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Оккупант принимал шествие, пребывая на должности командующего.