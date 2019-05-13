Высокопоставленный оккупант оконфузился на параде

Оккупант, экс-командующий Черноморским флотом России, вице-адмирал Александр Моисеев оконфузился на открытии военного парада.
Принимая парад в аннексированном Севастополе, он неправильно назвал дату, пишут Крим.Реалии.
Четыре раза поздравил всех с 274 годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
Оккупант принимал шествие, пребывая на должности командующего.
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Севастопольское побережье отдадут под нужды оккупационной российской армии.
Так называемый департамент архитектуры Севастополя планирует изменить целевое назначение берега моря возле Казачьей бухты, пишет подконтрольное оккупантам крымское СМИ.
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