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пятница, 03 января 2020 20:18

Россияне массово рвутся в Европу

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Россияне массово рвутся в Европу
На границах Беларуси с ЕС образовались длинные очереди. Фото: gpk.gov.by

На границе Беларуси с Польшей и Литвой образовались огромные очереди.

Белорусские пограничники говорят, что это россияне массово едут в страны ЕС на выходные, сообщили на сайте Белорусского пограничного комитета.

Поток лиц, которые хотят поехать в Европу вдвое больше тех, кто въезжает в Беларусь. Больше всего едут граждане России, у которых выходные продлятся до 8 января.

Всего с начала года белорусские пограничники оформили более 140 тыс. граждан. 70% из которых - граждане России.

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На границе Беларуси с Украиной и Латвией очереди не зафиксированы.

Двое мужчин нелегально переправили через реку Западный Буг 103 кг янтаря стоимостью € 50 тыс. Польские пограничники задержали их и передали Украине.

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03
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