Россияне лучшим лидером в своей истории назвали Сталина - режиссер Агнешка Холланд

Мир не описал и не понял истинной природы коммунизма, влияния его преступлений на судьбы и души людей. Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала польская кинорежиссер Агнешка Холланд. В декабре ее избрали новым президентом Европейской киноакадемии.

"Мы много знаем о нацизме и фашизме, Холокост вошел в глобальное сознание. Но коммунистические жертвы - нет. Эта ошибка делает нас восприимчивыми к рецидиву, мы не выработали иммунитета против коммунизма. Не анализировали его, он не стал мерилом совести", - уверяет режиссер.

По ее мнению, урока коммунизма человечество не усвоило.

"Я перед работой над "Ценой правды" прочитала, что в опросе россияне лучшим лидером в своей истории назвали Иосифа Сталина. Была шокирована. Холокост стал вакциной. Западная Европа, Америка знают, что не могут повторить эти ошибки, потому что их итог ужасен. Этого не произошло с коммунизмом, - объясняет Агнешка Холланд. - Через непроговоренность последствий коммунизма Польша ностальгирует по тем временам, когда власть говорила, что хорошо и плохо".

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В прошлом году вышла ее лента о валлийском журналисте, впервые рассказавшим миру о Голодоморе "Цена правды". В Европе и США она имела большой успех.

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"Украинские жертвы Голодомора не должны быть забыты. Это особый вид преступления против человечества, до сих пор влияющее на Украину. Гарет Джонс был журналистом. В фильме "Цена правды" важная роль медиа. Фейки, пропаганда и коррумпированность западных политиков процветают и сегодня", - добавляет режиссер.

Прокат фильма продолжился в этом году в Европе и США. Лента имеет большой успех на Западе.

"В прошлом году в Польше, Украине ленту хорошо восприняли, но не поняли до конца. Во Франции была в прокате летом и имела огромный успех. В США показывали на онлайн-платформах. Входила в 10 картин, которые больше всего сматрели. Там кино лучше поняли сейчас, чем полтора года назад на Берлинском кинофестивале", - рассказывает Холланд.

Полное интервью с Агнешкой Холланд читайте в журнале "Країна" от 17 декабря.