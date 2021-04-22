Россиян возмутила карикатурная проекция на Путина на посольстве России в Киеве

Акция с карикатурой на Путина / УП

Российские дипломаты направили в украинском МИД Украины ноту протеста из-за акции, которую устроили украинские активисты под стенами посольства России в Киеве.

В частности, они лазером нарисовали на стене здания карикатуру на Путина и спроектировали надпись с обвинениями в адрес страны-агрессора. Об этом пишет "Украинская правда".

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Акция состоялась под стенами посольства России в Киеве 20 апреля, накануне ежегодного послания Путина в российский парламент, Федерального собрания. На акции активисты держали плакаты с изображением Путина в роли Гитлера и Ким Чен Ына, а также надписями "Доктор зло существует", "Диктатор-шизофреник с комплексом Наполеона", "Послание Путина - это лапша и поток дезинформации".

На стену посольства участники с помощью лазерной установки спроектировали карикатурный профиль Путина и надпись "Россия превратилась в террористическую организацию".