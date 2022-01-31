Россия закончила учения военного флота в Черном море

Корабли вернули в пункты базирования. Фото: Reuters

В России сообщили о прекращении учений флота в Черном море.

Корабли Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования, передает "Интерфакс".

Корабли базируются в оккупированном Крыму и Новороссийске.

К учениям привлекли более 20 боевых кораблей разного класса. Среди них были фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли, ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли и корабли противоминной обороны.

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В Южном военном округе сообщили о завершении проверки боеспособности 6 тыс. бойцов. Военных якобы вернули в пункты постоянной дислокации.

В рамках стартующих 10 февраля совместных учений "Союзная решимость 2022" Россия перебросила на учения в Беларуси зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С. Дивизион Панцирь-С включает в себя 12 боевых машин, каждая из которых может нести по 12 зенитных ракет в транспортно-пусковых контейнерах.