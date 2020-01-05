Россия возобновила поставки нефти в Беларусь

Россия снова поставляет нефть в Беларусь. Фото: РБК

Поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы восстановлены.

"Сегодня в 17:05 уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставки нефти в направлении НПЗ "Нафтан". По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ", - сообщил заместитель председатель концерна "Белнафтахим" Владимир Сизов, передает "Радио Свобода".

Переговоры о цене российской нефти для Беларуси в 2020 году продолжаются: белорусская сторона требует уменьшения цены по сравнению с 2019 годом. Беспошлинная российская нефть для Беларуси сейчас стоит 83% от мировой цены - 334 долларов за тонну.

Беларусь требует также компенсации за российский налоговый маневр, который негативно отразился на поступлениях в бюджет Беларуси от экспорта нефтепродуктов.

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Беларусь пока является фактическим монополистом по транзиту российской нефти в Центральную Европу и Украину. За последние споры между Минском и Москвой по поставкам нефти транзит не останавливался. Однако правительство Беларуси 3 января запретило экспорт нефтепродуктов, в том числе в Украине, чтобы сохранить их для внутреннего потребления.