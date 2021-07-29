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Россия "влетела" на $5 млрд по делу ЮКОСа

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Россия &quot;влетела&quot; на $5 млрд по делу ЮКОСа
Россия проиграла суд компании Yukos Capital Sarl. Фото: rosiianews

Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге поддержал компанию Yukos Capital Sarl в иске против России.

Суд признал, что Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала осуществиться правосудию в этом деле в российских судах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на нидерландский фонд Yukos.

Россия должна выплатить компании Yukos Capital Sarl $5 млрд компенсации.

Основанием для рассмотрения дела стал Договор к Энергетической хартии, что позволяет рассматривать дела компаний из сектора энергетики в международном арбитраже. Россия подписала его в 1994 году, периодически применяла, но никогда не ратифицировала.

Yukos Capital утверждает, что выдала ЮКОС два займа: в 2004 году "Юганскнефтегаз" (основное добывающее предприятие ЮКОС) получил 11,2 миллиарда рублей, в 2007 году другая "дочка" ЮКОС - "Самаранефтегаз" - взяла в долг 2,4 миллиарда рублей . В 2007 году российские суды признали эти сделки ничтожными.

Арбитражное разбирательство против России Yukos Capital начала в 2013 году, сначала требуя 13 млрд долларов компенсации. Это одно из дел "второй волны". Таким образом бывшие мажоритарные акционеры ЮКОС через нидерландские суды добиваются компенсации на общую сумму 60 млрд долларов.

Россия не признает эти долги. В декабре Конституционный суд разрешил российским властям не выплачивать деньги по результатам таких судебных процессов. Суд решил, что если Москва не ратифицировала Договор к Энергетической хартии, она не обязана его выполнять. Российское правительство считает, что предыдущие составы этого же правительства превысили свои полномочия, позволив решать судебные вопросы в судах других стран.

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В феврале 2020 Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить более 50 млрд долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС.

Истцом по делу выступили Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum, входившие в Group Menatep Limited. Они владели 70 процентами ЮКОС и потеряли деньги при его банкротстве. В решении Третейского суда в Гааге от 2014 указывалось, что Россия фактически экспроприировала компанию в ее законных владельцев. По версии суда, власти страны специально добивалась банкротства компании, чтобы получить ее активы и убрать руководителя ЮКОС Михаила Ходорковского из политики. Позже это решение было обжаловано Россией.

Согласно международному праву, Чехия может потребовать от России возместить убытки, которые нанес взрыв боеприпасов на складах в 2014 году. Если требовать это от России путем уголовного дела, то процесс будет продолжаться долго.

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