Россия вербует сирийцев для войны в Украине – СМИ

Россия хочет, чтобы сирийцы воевали против Украины. ФОТО: pexels.com

Россия вербует сирийцев для войны в Украине. Ищут тех, кто имеет опыт боевых действий в городах.

Сколько именно сирийцев хочет привлечь Москва для агрессии против Украины - неизвестно, пишет издание Wall Street Journal. В статье журналисты ссылаются на данные нескольких американских чиновников.

В то же время арабские СМИ сообщают, что многие сирийцы готовы воевать за Украину. Так как они недовольны агрессией, которую проявляла Россия по отношению к их государству.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.