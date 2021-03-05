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пятница, 05 марта 2021 18:45

Россия устроила неудачную провокацию с двойником Пригожина

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Россия устроила неудачную провокацию с двойником Пригожина
В Кремле хотели создать вид, что Пригожин попал в ЕС. Фото: BIN

2020 года Россия отправила двойника "повара Путина" Евгения Пригожина в Вильнюс, чтобы устроить провокацию.

Провокация не стала резонансной, говорится в отчете Департамента госбезопасности Литвы, передает "24 канал".

Двойник Пригожина прилетал регулярными рейсами Москва-Вильнюс 13 и 26 февраля 2020 года. Он был внешне похожий на российского бизнесмена. В документах совпадала дата рождения. В литовской разведке заявили, что это был не он.

"Некоторые цифры в документах просто не совпали, и этот человек попала в Литву автоматически, не вызвав подозрений. Он не был идентифицирован как лицо, находящееся в списке санкций", - пояснил глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис.

Он считает, что таким образом россияне хотели проверить дееспособность пограничной службы и развести скандал в СМИ.

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Ряд российских изданий опубликовал фейковые новости о двойнике. Якобы он встретился с представителем Министерства транспорта Литвы или посетил Сейм. Это перепечатали другие пропагандистские СМИ.

Глава литовской разведки заверил, что человек ни с кем не встречался.

Суд обязал оппозиционера Алексея Навального выплатить бизнесмену Евгению Пригожину 500 тыс. руб. по иску о защите репутации. В компании Пригожина "Конкорд" заявили, что высказывания Навального недостоверные и оскорбительные. О каких именно высказываниях идет речь, не уточняется.

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Дата
05
марта

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