"Россия унизила ЕС" - премьер Эстонии о визите Борреля в Москву

Каллас добавила, что она и ее соратники в Евросоюзе работают над тем, чтобы ввести против России новые санкции. Фото: Reuters

Во время визита в Москву главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля целью властей РФ было "унизить его" и "подвергнуть ЕС нападкам".

Такое мнение высказала премьер Эстонии Кая Каллас во время выступления в Рийгикогу, пишет EER.

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"Россия унизила представителя ЕС. Унизила Европу. Это остудит пыл тех, кто наивно питает иллюзии, что с Россией возможен искренний диалог и взаимовыгодные отношения", – заявила она.

Каллас добавила, что она и ее соратники в Евросоюзе работают над тем, чтобы ввести против России санкции за нарушение прав человека.

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник, 9 февраля, отчитывался о своем визите в Москву перед депутатами Европарламента. Он предложил ЕС новые санкции против России за нарушения прав человека.