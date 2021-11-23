Россия угрожает отключить Молдову от газоснабжения

Газпром может перекрыть газ Молдове. Фото: АиФ

Российский "Газпром" пригрозил прекратить поставки газа в Молдову в течение 48 часов и потребовал от молдавской стороны оплатить уже поставленное топливо.

Компания "Молдовагаз" подтвердила получение уведомления о прекращении поставок газа в течение 48 часов. Молдавская сторона добавила, что работает над решением этой проблемы, сообщает пресс-служба.

В компании возник дефицит платежного баланса из-за роста цены на газ в 2021 году. До октября текущего года голубое топливо закупалось по 126,7 доллара за тысячу кубометров, а в октябре его стоимость выросла до 800,62 доллара.

В настоящий момент продолжается работа по урегулированию данной ситуации, добавили в компании. В "Молдовагазе" выразили уверенность, что при поддержке властей Молдовы в кратчайшие сроки эта проблема будет решена.

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В конце октября Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа на 5 лет.