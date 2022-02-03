Россия стянула в Беларусь больше всего войск со времен "холодной войны" - НАТО

Столтенберг назвал военные маневры РФ в Беларуси крупнейшими со времен "холодной войны". Фото: Reuters

За последние дни Россия перебросила в Беларусь около 30 тыс. военных и современное вооружение.

Это самое масштабное военное развертывание Москвы в Беларуси со времен окончания "холодной войны", заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе после встречи с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски, передает Reuters.

"Мы только что обсудили продолжающееся военное наращивание России в Украине и вокруг нее, которое сейчас включает гораздо больше чем 100 тыс. военных. Среди переброшенных войск - спецназ и силы специальных операций, истребители Су-35, ракеты двойного назначения "Искандер" и системы ПВО С-400. Все это будет сочетаться с ежегодными российскими учениями ядерных сил", - сказал он.

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Ожидается, что ежегодные учения российских ядерных сил состоятся в течение текущего месяца. Столтенберг призвал Россию к деэскалации ситуации.

Ситуация на границе с Российской Федерацией и Беларусью относительно российских войск с прошлой недели не изменилась. Сейчас российские войска насчитывают около 115 тыс. наземного компонента, заявил министр обороны Алексей Резников на брифинге в четверг.