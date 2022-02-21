Россия сообщает о попадании украинского снаряда в пограничный пункт. В сети новость высмеяли

"Пограничный пункт" показали на видео. Фото: РИА

В России продолжают фальсифицировать новости об обстрелах и диверсиях со стороны Украины.

Появилось сообщение о том, что снаряд с территории Украины якобы снова прилетел в Ростовскую область, пишет журналист Денис Казанский в Telegram.

Сообщается о разрушении российского пограничного пункта. Пострадавших нет.

"А это видео самого пограничного пункта. Да-да, вот эта хибарка в зарослях, к которой нет даже тропинки - это пограничный пункт РФ. И прилетевший снаряд с хирургической точностью поразил эту хибару. Интересно только одно, для кого они инсценируют всю эту дичь", - пишет Казанский.

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Он обратил внимание, что даже сторонники оккупантов в соцсетях не верят таким новостям.

19 февраля российские СМИ сообщили со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что около 04:00 мск (03:00 по Киеву) якобы снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы РФ с Украиной. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям главного следственного управления СК России возбудить уголовное дело по этому факту. 18 февраля глава оккупационной администрации в ОРДО Денис Пушилин заявил о начале эвакуации населения в Россию. Конкретные причины он не назвал, а выдал фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы "в ближайшее время отдаст приказ о наступлении".