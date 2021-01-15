Россия с Германией могут достроить "Северный поток"

Достроят ли угрожающий для Украины "Северный поток". Фото: пресс служба Nord Stream 2 AG

Россия и Германия могут найти возможность достроить "Северный поток-2" в обход американских санкций, сказал Gazeta.ua старший научный сотрудник Института Кеннана, США, эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокоп.

"Постоянно слышим противоречивые новости о строительстве. То компании-подрядчики отказываются, то обещают вскоре начать работы. Понятно, что сложно завершить трубопровод, но трудно сказать точно, что этого не произойдет и какая судьба проекта на ближайшие полгода. Еще есть вопросы сертификации, которые тоже могут решать годами", - пояснил Прокоп.

Риски для Украины от "Северного потока-2" будут ощутимы после 2024-го.

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"Нынешний контракт предусматривает бронирование мощностей. Объемы транзита могут варьировать, но не менее чем за 40 миллиардов кубометров транзита в год заплатят. Если "Северный поток-2" заработает, и у Европы будет низкий спрос на газ, то в Украине транзит может опуститься до 0. Если спрос будет расти, то есть шанс использования украинской трубы на уровне 30 миллиардов кубометров в год. Это по предварительным объемам и имеющимися возможностями чрезвычайно мало".

Компания Nord Stream 2 AG планирует завершить большие строительные работы на 1 из 2 ветвей противоречивого российского газопровода в первой половине 2021 года, несмотря на санкции США. Участок трубопровода может быть закончен в июне, поскольку оператор "Северного потока-2" в пятницу начинает испытания в датских водах.