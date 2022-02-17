Россия развернула морские учения

В учениях в Каспийском море участвуют 20 боевых кораблей. Фото: mil.ru

Россия развернула военные учения в Каспийское море.

Об этом сообщает РИА "Новости".

"В общей сложности в корабельном командно-штабном учении принимают участие экипажи порядка 20 боевых кораблей флотилии", - говорится в сообщении.

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Корабельные тактические группы флотилии отработают совместные маневры по плаванию в едином походном ордере, "будут отражать средства воздушного нападения условного противника и отработают ведение учебного морского боя, а также выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы".

Ранее Россия объявила обширные районы Азовского и Черного морей опасными и закрыла для плавания на период с 13 по 19 февраля якобы в связи с проведением военных учений.

В Украине прошли командно-штабные учения "Метель-2022". Украинские воины на практике отработали ведение боевых действий в пограничной полосе по срыву организованного выдвижения условного противника и его уничтожению. Применяли боевую авиацию, отечественные и иностранные беспилотные авиационные комплексы, в частности Bayraktar ТВ2, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, современные противотанковые управляемые ракеты украинского производства "Стугна-П", "Корсар" и предоставленные партнерами. 148 Javelin, SMAW M-141.