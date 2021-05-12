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среда, 12 мая 2021 14:56

Россия против США: с Москвы выслали пресс-секретаря американского посольства

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Россия против США: с Москвы выслали пресс-секретаря американского посольства
Ребекку Рос выдворили из России. Фото: @ USEMBRUPRESS / TWITTER

Россия выдворила из страны пресс-секретаря американского посольства Ребекку Рос. Она оказалась среди 10 дипломатов США, которых РФ объявила персонами нон грата.

Об этом сообщил BBC.

21 апреля министерство иностранных дел России вручило заместителю посла США Барту Горману ноту со списком дипломатов. РФ сделала это в ответ на высылку 10 российских дипломатов из Штатов.

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Источники российских СМИ отмечают, что причиной высылки спикера посольства стало то, что Штаты долгое время не дают России восполнить этот пост в своем посольстве в США.

"Более полгода посольство России в США работает без прессекретаря, которого Москва подготовила для направления и работы в Вашингтоне. Причина - категорический отказ американских властей без каких-либо объяснений впустить в США российского дипломата на замещение этой должности", - прокомментировали источники в МИД РФ.

В среду, 21 апреля, заместителю посла США Барту Горману вручили ноту об объявлении персонами нон грата 10 сотрудников посольства Штатов в Москве.

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мая

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