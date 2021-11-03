Россия просит вернуть в Москву американских дипломатов

Текущий кризис в отношениях Москвы и Вашингтона может быть опасным. Фото: Reuters

Россия просит США дополнительно направить в консульство в Москве дипломатов для нормализации предоставления консульских услуг.

Дипломатическое присутствие США в РФ упало до уровня, при котором предоставление базовых консульских услуг, невозможно, заявил 2 ноября замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

"От россиян требуют буквально выехать за границу, чтобы обратиться за американской визой. Это абсолютно нетерпимая ситуация", - сказал он.

Текущий кризис в отношениях Москвы и Вашингтона может быть опаснее ядерной войны, считает Рябков.

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15 апреля президент США Джо Байден подписал новые санкции против России. Ограничения ввели против 32 физических и юридических лиц, а также шести российских технологических компаний. Кроме того, из Вашингтона выслали 10 представителей российской дипломатической миссии.