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пятница, 17 декабря 2021 22:45

Россия продолжает увеличивать количество войска на границе с Украиной - разведки США

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Россия продолжает увеличивать количество войска на границе с Украиной - разведки США
Наращивание российских войск продолжается. Фото: УНИАН

Россия продолжает наращивать военные силы вблизи украинской границы.

Об этом передает CNN со ссылкой на разведданные США.

"Россия начала использовать коммерческие воздушные и ж/д маршруты для поддержки военных", - говорится в публикации.

Такая же воздушная и железнодорожная активность была заметна во время весеннего наращивания военной мощи России.

По последним оценкам разведки США, на границе с Украиной и вокруг нее Россия развернула более 50 так называемых батальонных тактических групп, еще шесть находятся в пути.

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Эти группы, в состав которых могут входить по 900 человек личного состава, представляют собой диверсифицированные самодостаточные боевые подразделения, в которых сосредотачиваются живая сила, артиллерия, противотанковые системы, разведывательные и инженерные мощности. Такие группы сыграли ведущую роль в российской военной активности в Украине в 2014 году.

Недавние спутниковые снимки, сделанные Maxar Technologies и предоставленные CNN, показывают, что Россия сосредоточила войска и технику на расстоянии 50 км от границы с Украиной. Изображения показывают увеличение в период с 7 сентября по 5 декабря количества российской военной техники в российском селе Солоте в Белгородской области. По словам экспертов, Россия, похоже, создает новый полк в составе своей 3-й мотострелковой дивизии сухопутных войск.

Основной источник наращивания российской военной мощи наблюдается в 6-й армии, 1-й – в Воронеже, 41-й – в Ельне и 58-й и 49-й армиях – в Крыму.

Следующим шагом России может служить призыв резервных сил.

Общее количество российских войск, которые могут привлечь для эскалации против Украины, 94,3 тыс. солдат и офицеров.

Украина допускает возможность вторжения в Россию.

Наблюдение Украиной очередных приготовлений России совпадает с оценками иностранных партнеров. Самым вероятным временем достижение готовности к эскалации может стать конец января.

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