Россия продала Армении истребители без ракет: Пашинян о провале оборонного планирования

Никол Пашинян возмущался ситуацией с авиацией Армении. Фото: rbc.ru

Армения приобрела у России истребители Су-30СМ без ракет "воздух-воздух".

О провале оборонного планирования сообщил премьер-министр Никол Пашинян 21 марта.

По его словам, ответственность за ситуацию лежит на предыдущем руководстве страны.

"Да, мы купили самолет, он был доставлен в мае, и да, мы не успели купить ракеты к войне. Ну, купили бы вы самолеты, чтобы мы успели купить ракеты. Почему у 26-летнего государства не было истребительной авиации, кто может это объяснить? " - прокомментировал премьер.

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Журналист Юрий Бутусов объяснил, почему истребители купили без ракет.

"Закупка таких дорогих боевых платформ была возможна только в случае приобретения в комплексе с противорадиолокационными ракетами для подавления азербайджанских радаров. Армении были необходимы другие типы управляемых ракет в комплексе с радарами для управления воздушным боем, со средствами радиоэлектронной разведки, в комплексе с системой боевой подготовки. Все это просто Армении не по карману. А без всего этого эффективное боевое применение дорогих самолетов невозможно", - отметил Бутусов.

В ноябре 2020-го экс-глава Генштаба Армении Мовсес Акопян заявлял, что отговаривал премьера от покупки истребителей, поскольку российские законы запрещают продавать ракеты к ним.

Генеральный штаб Вооруженных сил Армении требует немедленной отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и его правительства.