Россия признала "иноагентамы" Bellingcat и журналистов "Радио Свобода"

В России "иноагентамы" назвали Bellingcat пять и журналистов "Радио Свобода" Фото: pixabay.com

В пятницу, 8 октября, Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ - "иностранных агентов" девять журналистов и три медиа-организации.

В перечень попали журналисты "Радио Свобода" Татьяна Вольтська, Екатерина Клепиковский и Елена Соловьева. Также список пополнился журналистами телеканала "Настоящее время" - Елизавета Сурначова и Роман Перл, пишет "Радио Свобода".

В список внесли и проект расследований Bellingcat, журналиста телеканала "Дождь" Даниила Сотникова, корреспондента Русской службы BBC Андрея Захарова, журналиста Евгения Симонова и юристку и руководительницу "Центра защиты прав СМИ" Галину Арапову.

Президент медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джейми Флай осудил решение Минюста РФ.

"Решение Кремля по пяти гражданам России, сотрудничающих с "Радио Свобода", это очередная попытка заставить замолчать независимые СМИ в России. Мы продолжим бороться с абсурдным использованием "закона об иностранных агентах" как инструмента контроля над информацией, необходимой российским гражданам. Наша приверженность служению нашей аудитории в России не пошатнется", - заявил Флай.

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Сурначова, Сотников и Захаров ранее сотрудничали с изданием "Проект", которое признано в России "нежелательной организацией", а его бывший главный редактор Роман Баданин внесен в реестр СМИ-"иноагентов".

BBC в своем заявлении категорически отвергла решение российских властей о внесении Захарова в реестр СМИ-"иноагентов".

"В течение 80 лет Русская служба BBC News является жизненно важным источником точных и объективных новостей для русскоязычной аудитории", - говорится в заявлении.

Кроме Bellingcat, в список СМИ- "иноагентов" попали компания "МЕМО", которая является учредителем издания "Кавказский узел", и компания - владелец издания M.News.

На данный момент в реестр СМИ- "иностранных агентов" в России внесены 85 лиц и организаций. С начала 2021 список увеличился на 68 пунктов. В него, в частности, попал оппозиционный телеканал "Дождь".