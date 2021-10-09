Россия признала "иноагентамы" Bellingcat и журналистов "Радио Свобода"

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
Просмотров: 126
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Просмотров: 612
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
Просмотров: 756
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
Просмотров: 2304
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
1 Просмотров: 2529
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Просмотров: 738
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 1845
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 558
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1674
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 4320
Фото
Все фото
6
4
7
5
13
Обвал дома в Батуми: число жертв возросло
Обвал дома в Батуми: число жертв возросло
Мужчине удалили почки весом 45 кг
Мужчине удалили почки весом 45 кг
В Грузии обрушился дом. Из-под завалов достали младенца
В Грузии обрушился дом. Из-под завалов достали младенца
Туристы облюбовали затопленное кафе в Таиланде
Туристы облюбовали затопленное кафе в Таиланде
В Тунисе столкнулись поезда: 33 человека пострадали
В Тунисе столкнулись поезда: 33 человека пострадали
Видео
Все видео
Целая страна осталась без электричества
Целая страна осталась без электричества
В афганской мечети прогремел взрыв: десятки погибших
В афганской мечети прогремел взрыв: десятки погибших
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла
На отдаленный остров почту и посылки присылают дронами
На отдаленный остров почту и посылки присылают дронами
Японию накрыло мощное землетрясение
Японию накрыло мощное землетрясение
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 945
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 486
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 882
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1017
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2133
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
08 октября 2021
Просмотров: 261
Геній
"Знов про письменника?" – можуть скривитися ймовірні читачі та й навіть колеги в редакції. Так, знову. Бо про кого ж мені в першу чергу писати? ...
суббота, 09 октября 2021 19:40

Россия признала "иноагентамы" Bellingcat и журналистов "Радио Свобода"

  Комментировать
Россия признала &quot;иноагентамы&quot; Bellingcat и журналистов &quot;Радио Свобода&quot;
В России "иноагентамы" назвали Bellingcat пять и журналистов "Радио Свобода" Фото: pixabay.com

В пятницу, 8 октября, Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ - "иностранных агентов" девять журналистов и три медиа-организации.

В перечень попали журналисты "Радио Свобода" Татьяна Вольтська, Екатерина Клепиковский и Елена Соловьева. Также список пополнился журналистами телеканала "Настоящее время" - Елизавета Сурначова и Роман Перл, пишет "Радио Свобода".

В список внесли и проект расследований Bellingcat, журналиста телеканала "Дождь" Даниила Сотникова, корреспондента Русской службы BBC Андрея Захарова, журналиста Евгения Симонова и юристку и руководительницу "Центра защиты прав СМИ" Галину Арапову.

Президент медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джейми Флай осудил решение Минюста РФ.

"Решение Кремля по пяти гражданам России, сотрудничающих с "Радио Свобода", это очередная попытка заставить замолчать независимые СМИ в России. Мы продолжим бороться с абсурдным использованием "закона об иностранных агентах" как инструмента контроля над информацией, необходимой российским гражданам. Наша приверженность служению нашей аудитории в России не пошатнется", - заявил Флай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Расследование об отравлении Навального получило премию "Эмми"

Сурначова, Сотников и Захаров ранее сотрудничали с изданием "Проект", которое признано в России "нежелательной организацией", а его бывший главный редактор Роман Баданин внесен в реестр СМИ-"иноагентов".

BBC в своем заявлении категорически отвергла решение российских властей о внесении Захарова в реестр СМИ-"иноагентов".

"В течение 80 лет Русская служба BBC News является жизненно важным источником точных и объективных новостей для русскоязычной аудитории", - говорится в заявлении.

Кроме Bellingcat, в список СМИ- "иноагентов" попали компания "МЕМО", которая является учредителем издания "Кавказский узел", и компания - владелец издания M.News.

На данный момент в реестр СМИ- "иностранных агентов" в России внесены 85 лиц и организаций. С начала 2021 список увеличился на 68 пунктов. В него, в частности, попал оппозиционный телеканал "Дождь".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия признала "иноагентамы" Bellingcat и журналистов "Радио Свобода"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
октября

Возле Ични взорвался арсенал с боеприпасами

Хмельницкий победил поляков под Львовом

Сборная Украины упустила победу над Финляндией

Самое читаемое
Пышногрудая велосипедистка топлесс и упругие ягодицы Дорофеевой - что публикуют звезды в сети
Пышногрудая велосипедистка топлесс и упругие ягодицы Дорофеевой - что публикуют звезды в сети
10
 1 Просмотров: 9621
Поляков жил с коллегой Скороход. Ее без сознания из Рады забрала &quot;скорая&quot;
Поляков жил с коллегой Скороход. Ее без сознания из Рады забрала "скорая" Просмотров: 8181
Началась самая большая морская битва века
Началась самая большая морская битва века
 Просмотров: 6993
Бывший спикер пришел на галерку, ему подарили змею
Бывший спикер пришел на галерку, ему подарили змею
4
 Просмотров: 3789
Боди-камеры полицейских сняли последние минуты жизни Полякова
Боди-камеры полицейских сняли последние минуты жизни Полякова 1 Просмотров: 3780
Мир
Обвал дома в Батуми: число жертв возросло
Обвал дома в Батуми: число жертв возросло
6
 Просмотров: 198
Целая страна осталась без электричества
Целая страна осталась без электричества
 1 Просмотров: 702
"У него нет денег, какой там мед" - врач Саакашвили о прекращении голодовки политика
"У него нет денег, какой там мед" - врач Саакашвили о прекращении голодовки политика Просмотров: 900
Заседание комиссии по избранию руководителя САП сорвали. США и Европа "очень разочарованы"
Заседание комиссии по избранию руководителя САП сорвали. США и Европа "очень разочарованы" Просмотров: 468
Пытки украинца в польском вытрезвителе: обвинения предъявили девяти лицам
Пытки украинца в польском вытрезвителе: обвинения предъявили девяти лицам Просмотров: 396
Больше всего комментируют
4
"За*бало" - общественность готовит автопробег к Зеленскому
4
Разумков обвинил "Батькивщину" в договоренностях с Офисом президента
3
Разумков и Арахамия устроили спор в прямом эфире
2
На три года посадили мужчину за угрозы Зеленскому
2
Полицейские озвучили основные версии гибели нардепа Полякова
Голосов: 148
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть