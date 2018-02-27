Россия потеряет лидерство в добыче нефти

Россия перестанет быть лидером в добыче нефти. Фото: Racyja

В течение следующего года Россия, которая сейчас является крупнейшим производителем в нефтедобывающей отрасли, потеряет свое первенство.

Заявление об этом сделало руководство Международного энергетического агентства США (IEA), передает Reuters.

Предполагается, что РФ уступит первенство в добыче нефти США, которые наращивают использование сланцевых технологий.

"Рост объемов производства на сланцевых месторождениях - очень мощный, темпы слишком высокие ... Соединенные Штаты станут производителем нефти" номер один "в мире в ближайшее время, очень быстро", - сказал Фатих Бироль, один из руководителей IEA.

По официально подтвержденным данным, в США добыча сырой нефти впервые за почти 50 лет, вырос до более 10 млн баррелей в сутки. Штаты уже обошли топ-экспортера нефти Саудовской Аравии PRODN-SA, и по прогнозам, до 2019 года должны обогнать Россию. Сейчас в РФ производят 11 млн баррелей в сутки, Американская администрация заявила, что Штаты к концу 2018 должны превысить этот уровень.

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По словам Бироля, пик нефтяной промышленности США будет в 2020 году, а в течение следующих четырех-пяти лет будут наблюдаться стабильно высокие объемы производства.

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