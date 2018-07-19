Россия поцапалась с дружественной европейской страной

Сергей Лавров отказался ехать в Грецию из-за дипломатического скандала. Фото: Politeka

Главный кремлевский дипломат Сергей Лавров отказался посещать Грецию. Россия планирует выслать греческих дипломатов.

19 июля российское МИД сообщило, что Лавров не поедет в Грецию в сентябре, как планировал. Его визит утратил актуальность, объяснил посол РФ в Афинах Сергей Маслов. РФ вышлет греческих дипломатов "в соответствии с существующей практикой". Когда это произойдет, пока неизвестно, добавил он.

Причиной ухудшения отношений стали заявления спикера российского МИД Марии Захаровой. Во время брифинга 18 июля она сказала, что европейские страны и США давили на Афины с требованием выслать российских дипломатов, сообщает "Новое Время".

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Греки обвинили Захарову в неуважении к их стране. Кремль не понимает политики в современном мире, заявили.

"Заявление пресс-секретаря МИД России является характерным примером неуважения к третьей стране и непонимания современного мира. В нем государства, несмотря на их размеры, могут проводить независимую, многоплановую и демократическую внешнюю политику", - говорится в заявлении греческого дипведомства. Своевременно предупредили российские власти и предоставили доказательства, говорят. Сначала считали, что эти люди действуют самостоятельно, без указания Кремля. Но Захарова своим высказываением согласилась с их поступками.

13 июля Афины решили выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двоим. Их обвиняли во вмешательстве во внутренние дела страны и незаконных действиях. В частности, финансировании групп, выступающих против сделки с Македонией о переименовании. В Кремле пообещали ответить зеркально.