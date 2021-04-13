Россия планирует отказаться от платежных систем Visa и MasterCard

Россия отказывается от иностранной валюты. Фото: storm100

Россия планирует вытеснить национальной валютой иностранную на территории страны и отказаться от использования международных платежных систем, которые контролирует Запад.

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью иранскому информагентству IRNA.

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По его словам, такое решение России - ответ на ограничительные меры Вашингтона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад может раньше отключить Россию от платежных систем Visa и MasterCard в рамках санкционной политики.

"Ограничение проявляются в различных формах, это довольно непредсказуемый процесс, поэтому в его рамках, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего", - заявил Песков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров грубо отреагировал на санкции со стороны США и назвал линию Вашингтона в отношении страны-агрессора "тупой".