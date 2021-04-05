Россия передумала блокировать Twitter

Россия отложила блокировку Twitter. Фото: Shutterstock

В России передумали блокировать Twitter и решили продолжить работу соцсети в режиме замедления.

Этот процесс будет продолжаться до 15 мая 2021 года, сообщил Роскомнадзор.

Именно к этому времени российская власть требует удалить так называемый запрещенный контент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин подписал закон о блокировании соцсетей за цензуру против российских СМИ

В России решили отказаться от блокировки соцсети после "впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России и удаления в связи с этим значительной части запрещенного контента".

Российские власти утверждают, что соцсеть удалила 1,9 тыс. с 3 тыс. запрещенных материалов - детскую порнографию, наркотический и суицидальный контент.

Россия пригрозила Twitter блокировкой на территории страны, если соцсеть не удалит запрещенную информацию.