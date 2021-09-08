Россия перебросила в Беларусь истребители

В Беларусь прибыли российские истребители СУ-30СМ.

Они будут нести дежурство по охране воздушных границ. Об этом сообщает минобороны Беларуси.

"На аэродром Барановичи для формирования учебно-боевого центра общей подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России прибыли самолеты Су-30СМ ВКС России", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Сколько именно российских самолетов прибыло в Беларусь не указывается.

Решение о создании учебно-боевых центров совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России приняли в ходе переговоров руководителей оборонных ведомств 5 марта 2021 года в Москве, передает минобороны Беларуси.

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