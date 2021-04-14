Россия отправила в Черное море флот на фоне обещания Вашингтона разместить там свои военные суда

Россия направила свои корабли в Черное море. Фото: vesti-sevastopol

Россия направила ракетные и десантные корабли Черноморского флота в Черное море. Там они собираются провести артиллерийские стрельбы в рамках контрольной проверки.

Об этом сообщило издание "РИА Новости".

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В отряд кораблей вошли фрегат "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", тральщик "Иван Голубец" и большие десантные корабли.

Условным противником станут морские щиты-мишени. Кроме кораблей в учениях примут участие самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны флота.

США планируют отправить 2 военные корабли в Черное море, которые будут находиться там до 4 мая.