Россия открещивается от обвинений о вмешательстве в выборы-2020 в США

Посольство РФ в США дало ответ на обвинения американской разведки о вмешательстве в выборы 2020 года. Фото: Reuters

Посольство России в США прокомментировало доклад национальной разведки США относительно вмешательства РФ в президентские выборы 2020 года.

О безосновательных обвинениях со стороны США посольство РФ заявило в Facebook 17 марта.

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По словам представителей посольства, информация разведки США об очернении кандитата из Демократической партии Джо Байдена не является правдивой.

"Выводы доклада о проведении Россией операций влияния в Америке подтверждают исключительно уверенностью разведки в их правильности. Не приведены факты или конкретные доказательства таких претензий. Констатируем, что Вашингтон продолжает практику "Мегафон дипломатии", главная цель которой - поддерживать негативный фон вокруг России, возлагать ответственность за дестабилизацию ситуации внутри страны на внешних игроков", - говорилось в сообщении посольства РФ в США.

Российские дипломаты считают, что такие действия Америки не способствуют нормализации двусторонних отношений.

Американское разведывательное сообщество обнаружило попытки вмешательства России в президентские выборы-2020.