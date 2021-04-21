Россия объявила 10 дипломатов США персонами нон грата

Россия высылает из страны дипломатов США. Фото: topwar

В среду, 21 апреля, заместителю посла США Барту Горману вручили ноту об объявлении персонами нон грата 10 сотрудников посольства Штатов в Москве.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США не получали от России ноту о высылке дипломатов

В дипведомстве сообщили, что выдворение работников посольства является зеркальным ответом "на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне". По словам представителей МИД РФ, консулов ​​безосновательно объявили персонами нон грата.

"21 апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Барт Горман, которому вручена нота об объявлении persona non grata 10 сотрудников посольства США в Москве. Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая", - информировали в дипведомстве.

Министр внутренних и иностранных дел Чехии Ян Гамачек запланировал встречу с российским послом в среду 21 апреля. Он хочет сказать ему, что Чехия не согласна с акцией мести России. Речь пойдет о высылке еще одной группы российских дипломатов.