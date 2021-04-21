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среда, 21 апреля 2021 17:33

Россия объявила 10 дипломатов США персонами нон грата

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Россия объявила 10 дипломатов США персонами нон грата
Россия высылает из страны дипломатов США. Фото: topwar

В среду, 21 апреля, заместителю посла США Барту Горману вручили ноту об объявлении персонами нон грата 10 сотрудников посольства Штатов в Москве.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

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В дипведомстве сообщили, что выдворение работников посольства является зеркальным ответом "на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне". По словам представителей МИД РФ, консулов ​​безосновательно объявили персонами нон грата.

"21 апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Барт Горман, которому вручена нота об объявлении persona non grata 10 сотрудников посольства США в Москве. Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая", - информировали в дипведомстве.

Министр внутренних и иностранных дел Чехии Ян Гамачек запланировал встречу с российским послом в среду 21 апреля. Он хочет сказать ему, что Чехия не согласна с акцией мести России. Речь пойдет о высылке еще одной группы российских дипломатов.

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21
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