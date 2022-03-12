Россия несет колоссальные убытки из-за вторжения в Украину - Bloomberg

РФ потеряла $30 млрд ВВП из-за вторжения в Украину. ФОТО: pexels.com

Через две недели после вторжения в Украину ВВП России сократился на $30 млрд. Это самое большое падение с 1990-х.

Российская экономика росла второй год подряд, но в считанные дни откатилась назад, сообщает Bloomberg.

"Производство РФ упало примерно на 2%. Это падение, конкурирующее с годовым сокращением во время пандемии в 2020 году. Снижение означает, что более 30 миллиардов долларов были изъяты из годового валового внутреннего продукта России, исходя из цен в прошлом году", - говорится в материале.

Экономисты из "Института международных финансов" прогнозируют, что в следующем году Россию "ожидает очень глубокая рецессия".

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В то же время в Bank of America Corp., предполагают, что в текущем году ВВП России упадет примерно на 13%.

"При этом возможно и более глубокое падение, если закупка энергоносителей из России будет прекращена", – говорится в прогнозе.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.