"Россия не пойдет на масштабное вторжение, но может решиться на небольшое", - бывший посол США в Украине

Бывший посол США в Украине Джон Гербст / "Киевский форум безопасности"

Президент России Владимир Путин пытается запугать Запад, Украину и Евросоюз, чтобы пошли на уступки.

Об этом заявил директор Центра Евразии Atlantic Council, и посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Гербст во время онлайн-дискуссии "Киевского форума безопасности".

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"Из переговоров в Женеве похоже, что масштабного вторжения не будет. Переговоры в Совете НАТО-Россия в Брюсселе также завершились, и таких признаков со стороны России не видим, чтобы сдавать позиции. Путин должен сделать расчеты - идти ли на широкую агрессию против Украины? Или идти на эти последствия? Следует помнить, что вся его агрессия на сегодняшний день была направлена ​​на легкие цели. Сейчас, если совершит более широкое нападение, реакция будет гораздо сильнее, чем была до этого", - сказал Хербст.

Он выразил мнение, что если Путин отважится на военную агрессию, то это будет ограниченная военная операция.

В случае даже незначительной новой агрессии, по мнению экспосла, будут серьезные санкции против России и усиление позиций НАТО в Восточной Европе.

Он сказал, что команда президента США Джо Байден серьезно подходит к экономическим санкциям.

"Они смобилизовали ЕС, чтобы такие же санкции ввели", - сказал Гербст.

НАТО открыта всем. Однако Украине и Грузии для вступления в Альянс нужно еще "определенное время". "Украина сохраняет перспективу членства", - заявила по итогам заседания Совета "НАТО-Россия" первая заместитель госсекретаря США Венди Шерман.