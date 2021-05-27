"Россия - не нормальная страна" - президент Польши

Дуда назвал Россию "не нормальной". Фото: РБК

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия не является нормальным государством, она - государство-агрессор. Об этом

"Российские агрессивные, имперские действия, которые отнимают у людей возможности развития, забирают нормальную жизнь людей, приводят к разрушению государств, приводят к ситуации войны, когда люди погибают или ранены, это действия, которые не могут быть приняты международным сообществом. Россия не является нормальной страной, это не страна, которая ведет себя нормально; она является государством-агрессором, это можно увидеть в таких местах", - сказал Дуда, сообщает "Европейская правда".

Президент Польши посетил административную границу между Грузией и Южной Осетией, где размещена Мониторинговая миссия ЕС (Цхинвальский регион в Одиз) - место, которое в ноябре 2008 года посетил тогдашний президент Лех Качиньский.

Он отметил, что "нужны решительные действия со стороны международного сообщества".

"Мы будем говорить об этих вопросах, мы поднимем их на Генеральной Ассамблее ООН или на Совете по правам человека ООН, членом которой мы сейчас есть", - заявил он.

"Если бы Россия выполняла международное право, таких ситуаций, как создание этой территории, оккупированной Россией, что называется Цхинвальском регионе, никогда бы не произошло, и они факту именно потому, что Россия нарушает международное право", - заявил Дуда.

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Все страны, которые хотят вступить в Альянс, должны быть уверены в том, что это сделать реально, двери в НАТО должны оставаться открытыми, заявил ранее Дуда.