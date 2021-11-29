Россия не хочет говорить о продлении контрактов на транзит газа по Украине после 2024 года – глава "Нафтогаза"

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко / РБК

Россия не хочет начинать переговоры с Украиной о новом контракте по транзиту газа после 2024 года.

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, сообщает Reuters.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МВФ оценили потери Украины от запуска "Северного потока-2"

"Нет даже намека, официальных или неофициальных переговоров с Россией", - сказал Витренко.

По его словам, Киев обсуждает продолжение транзита газа после 2024 года из США и Германией, желающих, чтобы он сохранился. Однако Россия не желает начинать даже переговоры на эту тему.

Глава "Нафтогаза" добавил, что если контракт на транзит через Украину не будет продлен, то использование обоих российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", идущих непосредственно из России в Германию, усилят контроль Москвы над поставками газа в Европу.

По его словам, это сделает ЕС еще более зависимым от политически мотивированных перебоев в поставках российского газа и ценовых скачков.

Контракт между Россией и Украиной о транзите газа был заключен 31 декабря 2019 года. Он предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС по транспортировке российского газа. В 2020 году – 65 млрд кубов, в 2021-2024 годах – 40 млрд кубов ежегодно. Срок контакта истекает в 2024 году.

"Северный поток-2" при определенных обстоятельствах может начать работу, не дожидаясь завершения сертификации. Немецкое федеральное сетевое агентство отмечает, что при запуске без сертификации ему грозит штраф около 1 млн. евро. Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на собственные источники, которые говорят, что такие примеры были уже в прошлом.