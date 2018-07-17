"Россия не друг США" - Трамп проведет закрытое совещание с членами Конгресса

Дональд Трамп встретится с членами Конгресса. Фото - vsitury.com.ua

Сегодня, 17 июля, президент США Дональд Трамп встретится с членами Конгресса.

Встреча связана с тем, что Трамп подвергся резкой критике со стороны американских законодателей после встречи с Путиным. Конгрессмены отметили, что "Россия не друг США", передает CNN.

"Президент Трамп проведет закрытое совещание с членами Конгресса на следующий день после его противоречивого саммита с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В интернете высмеяли печального Путина

В Белом доме не сообщили, кто будет на этой встрече и который будет порядок.

Саммит Путина и Трампа 16 июля стал первой их полноценной встречей с момента избранием Трампа на пост президента США. До него оба политика встречались только на международных форумах.