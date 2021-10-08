Россия направила 45 странам ответы относительно отравления Навального

 
Ексклюзивы
1/5
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1260
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 3645
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Просмотров: 1035
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
Просмотров: 1125
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
1 Просмотров: 1395
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Просмотров: 1665
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1188
Нужна ли нам латиница
Нужна ли нам латиница
Просмотров: 1269
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
Просмотров: 702
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 1008
Фото
Все фото
3
8
4
5
5
Пакистан всколыхнуло мощное землетрясение: десятки погибших и сотни раненых
Пакистан всколыхнуло мощное землетрясение: десятки погибших и сотни раненых
В месте, где потонули десятки кораблей Первой мировой, откроют &quot;подводный музей&quot;
В месте, где потонули десятки кораблей Первой мировой, откроют "подводный музей"
Древние буддийские комплексы ушли под воду из-за наводнения
Древние буддийские комплексы ушли под воду из-за наводнения
В Польше открыли памятник &quot;пароху концлагеря Майданек&quot; украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Открыли полностью сделанный из пластика музей
Открыли полностью сделанный из пластика музей
Видео
Все видео
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла
На отдаленный остров почту и посылки присылают дронами
На отдаленный остров почту и посылки присылают дронами
Японию накрыло мощное землетрясение
Японию накрыло мощное землетрясение
Жена Саакашвили впервые прокомментировала его роман со "слугой"
Жена Саакашвили впервые прокомментировала его роман со "слугой"
Китайцы сняли фильм, как победили американцев
Китайцы сняли фильм, как победили американцев
Интервью
1/5
"Действующая власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии власти, "обилечивании" олигархов
"Действующая власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии власти, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 423
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 387
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 747
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 990
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2088
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2021
Просмотров: 369
Святі місця
— Чого ти так рвешся в те Тальне? — дивується жінка. — В хаті холодно, пусто. Тільки гроші провозиш. Я не можу їй пояснити, ...
пятница, 08 октября 2021 09:52

Россия направила 45 странам ответы относительно отравления Навального

  Комментировать
Россия направила 45 странам ответы относительно отравления Навального
45 стран ОЗХО требовали предоставить информацию об отравлении Навального. Фото: Reuters

Россия ответила на вопрос стран из Организации по запрещению химического оружия об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Ранее 45 стран потребовали предоставить ответы на вопросы об использовании "Новичка", сообщил ТАСС постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

"Положениями данной статьи предусмотрено, что ответы должны быть даны в течение 10 дней, то есть до 15 октября. Российская Федерация дала исчерпывающий ответ сегодня - спустя два дня", - заявил он.

Ответы Шульгин назвал "достойными" и "выверенными с юридической точки зрения".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Навальный описал первые минуты отравления

"Россия направила странам встречные вопросы, касающиеся этой мутной истории и их роли в ими самими же режиссированном спектакле", - добавил он.

Анализы Организации по запрещению химического оружия в образцах крови и мочи российского оппозиционера Алексея Навального обнаружили следы фосфорорганическими отравляющими вещества из группы "Новичок". Результаты ОЗХО совпадают с данными спецлабораторий в Германии, Швеции и Франции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия направила 45 странам ответы относительно отравления Навального». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Началась самая большая морская битва века

Как украинцы Закарпатья боролись за автономию

Самое читаемое
Победители Евровидения Måneskin полностью разделись в смелом фотосете
Победители Евровидения Måneskin полностью разделись в смелом фотосете
5
 Просмотров: 7182
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
5
 Просмотров: 6426
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
9
 Просмотров: 4923
Жена Саакашвили впервые прокомментировала его роман со &quot;слугой&quot;
Жена Саакашвили впервые прокомментировала его роман со "слугой"
 1 Просмотров: 3681
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
6
 Просмотров: 3645
Мир
Москва зовет талибов на переговоры
Москва зовет талибов на переговоры
Индия открывается для туристов впервые за 1,5 лет
Индия открывается для туристов впервые за 1,5 лет Просмотров: 18
Латвия вводит чрезвычайное положение
Латвия вводит чрезвычайное положение Просмотров: 1269
Маск переносит штаб-квартиру Tesla
Маск переносит штаб-квартиру Tesla Просмотров: 324
Атомная лодка США столкнулась с неизвестным объектом
Атомная лодка США столкнулась с неизвестным объектом Просмотров: 1638
Больше всего комментируют
23
"На жене один оффшор на Сейшелах. Это нормально" - Арахамия
10
В Раде Путину на его день рождения напомнили, что он х*йло
5
"Пусть прибудет с вами сила" - Кива поклонился Путину
3
Нападение на журналистов "Схем": в полиции не получили полного видео с камер банка
3
"Тимошенко показала высшую школу политического цинизма" - сети обсуждают спикериаду в Раде
Голосов: 126
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть