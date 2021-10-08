Россия направила 45 странам ответы относительно отравления Навального

45 стран ОЗХО требовали предоставить информацию об отравлении Навального. Фото: Reuters

Россия ответила на вопрос стран из Организации по запрещению химического оружия об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Ранее 45 стран потребовали предоставить ответы на вопросы об использовании "Новичка", сообщил ТАСС постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

"Положениями данной статьи предусмотрено, что ответы должны быть даны в течение 10 дней, то есть до 15 октября. Российская Федерация дала исчерпывающий ответ сегодня - спустя два дня", - заявил он.

Ответы Шульгин назвал "достойными" и "выверенными с юридической точки зрения".

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"Россия направила странам встречные вопросы, касающиеся этой мутной истории и их роли в ими самими же режиссированном спектакле", - добавил он.

Анализы Организации по запрещению химического оружия в образцах крови и мочи российского оппозиционера Алексея Навального обнаружили следы фосфорорганическими отравляющими вещества из группы "Новичок". Результаты ОЗХО совпадают с данными спецлабораторий в Германии, Швеции и Франции.